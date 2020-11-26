أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ الانهيار في مارس الماضي

ارتفعت أسعار النفط العالمية مساء اليوم الأربعاء بنسبة 2-2.5 %، وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت فوق 49 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 مارس الماضي عندما بدأت الأسعار بالانهيار، وفقًا لبيانات التداول، وفق “سبوتنيك”.
وتفصيلاً، بدءًا من الساعة الـ 21.43 بتوقيت موسكو ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر فبراير لمزيج نفط بحر الشمال برنت بنسبة 2.05 % إلى 48.76 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر كانون الثاني لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.07 % إلى 45.39 دولار للبرميل.
وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: إنَّ القيود الجديدة نتيجة تفشي جائحة كورونا لها تأثير أقل على الطلب على النفط مما كانت عليه في الموجة الأولى من الوباء.
وأضاف نوفاك في كلمته أمام جلسة اللجنة الوزارية لـ”أوبك+” بأنه على دول صفقة “أوبك+” الالتزام بواجباتها تجاه صفقة تقليص إنتاج النفط.
وتابع: “من الضروري مواصلة الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، خاصة في ظل الظروف التي تمرُّ بها اليوم، وعدم اليقين المستمر، والمناخ الحالي خلال الشتاء”.
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