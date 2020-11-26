الجامعة العربية تحذر من انتهاج سياسة الابتزاز المائى لدول الجوار

جدة - نرمين السيد - ونبه أبوالغيط، خلال أعمال الدورة الـ12 للمجلس الوزارى العربى للمياه، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، إلى خطورة سرقة إسرائيل للمياه الفلسطينية، والتى هى واحدة من قضايا الحل النهائى، مشيدًا بالتقرير الفنى لدولة فلسطين حول تأثير سياسة ضم الأراضى الفلسطينية على مصادر المياه.

وشدد أبو الغيط، على أهمية التعاون والتنسيق المشترك لاقتسام المياه العابرة للحدود، باعتبار المياه، ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومى العربى، لافتًا إلى ارتباطها الوثيق بالأمن الغذائى للدول العربية، التى تضطر لاستيراد نصف ما تحتاجه لتغطية حاجاتها الغذائية الأساسية، بسبب شح المياه فيها.