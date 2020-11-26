أضرب عن الطعام 103 أيام.. الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن أسير فلسطينى

جدة - نرمين السيد - وأفرجت إسرائيل عن ماهر الأخرس بناء على الاتفاق الذى تم مع الحكومة الإسرائيلية، ردا على تعليقه الإضراب عن الطعام، الذى امتد لأكثر من 103 أيام.
وقال قدورة فارس، رئيس "نادى الأسير الفلسطينى"، اليوم الخميس، إنه تم الإفراج عن الأخرس الذى أضرب عن الطعام 103 أيام احتجاجا على اعتقاله الإدارى، على أن يتم نقله إلى مستشفى جامعة النجاح فى نابلس لتلقى العلاج بسبب الآثار التى تركها الإضراب الطويل عن الطعام عليه.
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