معادن تعلن عن وظائف شاغرة

اعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن وظائف شاغرة لحاملي البكالوريوس للعمل فى مدينة مكة المكرمة بمنجم المسرة، وذلك بالمسمى الوظيفى ” فني جيولوجي (Technician, Geology).” وأشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم أو الجيولوجيا أو الهندسة الجيولوجية أو ما يعادلها، والقدرة على تنفيذ وتعزيز ثقافة سلامة قوية، والفهم الجيد لجيولوجيا التعدين وممارسات التحكم في الدرجة. كما أشترطت فهم جيولوجيا الهيكلية ورسم الخرائط الجيولوجية، وخبرة ذات الصلة 3-5 سنوات. للتقديم من هنـــــــــــا.

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