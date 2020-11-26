آبي أحمد لـ”مقاتلي تيجراي”: المهلة انتهت.. والجيش يتحرك نحو عاصمة الإقليم

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الخميس، أن مهلة الاستسلام التي منحتها حكومته لمقاتلي إقليم تيغراي شمالي البلاد انتهت، معلنا إعطاء الجيش أوامر بالتحرك نحو عاصمة ال إقليم .

وكان أحمد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع منح قادة ال إقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي مهلة 72 ساعة للاستسلام، وإلا واجهوا هجوما كبيرا.

وانتهت المهلة، الأربعاء، دون أن يبدي قادة تيغراي أي رغبة بالاستسلام، لا بل إنهم قالوا إنهم مستعدون للموت.

ويبدو أن الجهود الإفريقية والدولية فشلت في نزع فتيل الأزمة المتصاعدة بشدة في ال إقليم ، منذ مطلع نوفمبر.

ورفضت أديس أبابا جهود الوساطة الإفريقية، مؤكدة عدم نيتها الدخول في محادثات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تعتبرها إدارة منشقة.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن آبي أحمد قوله إنه أعطى الجيش الضوء الأخضر لبدء التحرك نحو ميكيلي، عاصمة تيغراي.

وطالب السكان بالتزام منازلهم، حفاظا على سلامتهم.

وكتب آبي أحمد في تغريدة على "تويتر" إن الهجوم وصل إلى مرحلته الأخيرة".

وأضاف: "انتهت المهلة الممنوحة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإجرامية للاستسلام سلميا، ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى مرحلتها الأخيرة".

وقال إن آلاف المقاتلين استسلموا بالفعل.