الأردن يعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان رسمى، ودعت الوزارة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى السيول والأودية، والإبلاغ عن أى حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية فى الوزارة وغرف العمليات فى المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية".
ونشرت الوزارة على موقعها الرسمى أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات فى مديريات ومكاتب الأشغال ليتسنى للمواطنين الإبلاغ عن الحوادث، وسجلت أجهزة الأرصاد الجوية الخاصة بـ"طقس العرب"، نشاطا واضحا للسحب الرعدية فى شمال ووسط المملكة.
وتوقعت اشتداد وتيرة الأحوال الجوية غير المستقرة، بحيث تصبح الأمطار أكثر شمولا خلال الفترة القليلة القادمة.
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