البرلمان العربى يطالب الأمم المتحدة بإجراءات عاجلة لصيانة خزان صافر النفطى

جدة - نرمين السيد - وجه عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى خطاباً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثى الانقلابية بتمكين فريق الأمم المتحدة من دخول خزان صافر النفطى وإجراء الصيانة المطلوبة دون تأخير ودون أية شروط مسبقة، تجنبا لوقوع كارثة إنسانية كبرى بسبب غرق أو انفجار الخزان.





وطالب المجتمع الدولى بالتخلى عن حالة الصمت تجاه تعنت ميليشيا الحوثى الانقلابية ومنعها الفريق الأممى من صيانة خزان صافر النفطى لتفادى كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية فى البحر الأحمر. وأكد رئيس البرلمان العربى أن استمرار ميليشيا الحوثى الانقلابية فى مماطلتها وتعنتها يعكس عدم اكتراثها بالمخاطر الكارثية المترتبة على عدم صيانة الخزان، كما يؤكد استمرارها فى تنفيذ الأجندة التخريبية الإيرانية لنشر الدمار والفوضى فى المنطقة، وتهديد أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالبحر الأحمر. وحذَّر رئيس البرلمان العربى فى خطابة من الوضع شديد الخطورة الذى وصل إليه الخزان الذى لم يخضع للصيانة مُنذ 5 سنوات، ويواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام، مضيفا أن بعض التقارير الدولية أظهرت صورا حديثة تم التقاطها مؤخرا عبر الأقمار الصناعية تؤكد أن سفينة صافر بدأت بالتحرك من مكانها، مما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة تسرب نفطى على مستوى العالم، سيكون لها آثار بيئية واقتصادية كارثية على اليمن وشعبه، كما ستشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة البيئية للدول المُطلة على البحر الأحمر، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا دون أى تأخير، تجنبا لوقوع الكارثة.

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