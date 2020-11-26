ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد آمال التحفيز

ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد آمال التحفيزارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأمريكية وتزايد الإصابات بكورونا ستدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1809.61 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينيتش، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1807.80 دولار للأونصة.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة اليوم، مما يعزز جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.. ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم، الذي من المرجح أن ينجم عن إجراءات التحفيز الضخمة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3 في المائة إلى 23.38 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 967.15 دولار للأونصة، وربح البلاديوم 1.2 في المائة ليسجل 2368.68 دولار للأونصة.