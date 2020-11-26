ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد آمال التحفيز
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأمريكية وتزايد الإصابات بكورونا ستدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1809.61 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينيتش، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1807.80 دولار للأونصة.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة اليوم، مما يعزز جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.. ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم، الذي من المرجح أن ينجم عن إجراءات التحفيز الضخمة.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3 في المائة إلى 23.38 دولار للأونصة.
وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 967.15 دولار للأونصة، وربح البلاديوم 1.2 في المائة ليسجل 2368.68 دولار للأونصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد آمال التحفيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.