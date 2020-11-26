السودان يسجل 215 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل 5 حالات وفاة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الكلى للوفيات فى البلاد إلى 1215 حالة، بينما تعافى 9964 شخصا. وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

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