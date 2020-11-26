السودان يعلن إجلاء مواطنيه العالقين فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان اليوم الخميس، إنها ظلت تتابع أحوال المواطنين السودانيين الموجودين فى الإقليم، عبر سفارة السودان فى أديس أبابا، معربة عن شكرها لمكتب الأمم المتحدة، والسلطات الإثيوبية على تسهيل إجراءات الإجلاء.

وكانت الأمم المتحدة حذرت، من ارتفاع أعداد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى السودان فى ظل الصراع العنيف بين الحكومة المركزية فى أديس أبابا وإقليم تيجراى فى شمال البلاد، مؤكدة أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين من شمال إثيوبيا إلى السودان قد يصل إلى 200 ألف لاجئ.