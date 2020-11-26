إصابات كورونا تقترب من حاجز 100 ألف فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل 18 حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالى حالات الوفاة إلى 768 حالة.
يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية، كانت قد قررت فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية يومى الجمعة والسبت، كما فرضت إغلاق جزئى يمتد من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار الفيروس.
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