عاجل.. 3 طائرات شحن عسكرية تركية تصل إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وتستمر أنقرة فى انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولى التى تبلورت فى مخرجات مؤتمر برلين، وهى تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التى تخرق الهدنة.

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