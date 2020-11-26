اليمن: هجمات ميليشيات الحوثى على خطوط الملاحة تثبت تبعيتها لإيران

جدة - نرمين السيد - وقال صالح، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "هجمات ميليشيات الحوثى على خطوط الملاحة تثبت تبعيتها لإيران"، مضيفا أنها تسعى لتنفيذ مخططاتها التوسعية. وكانت قوات التحالف العربى بقيادة السعودية، قد أعلنت أمس الأربعاء، إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن مجموع الألغام التى دُمرت فى البحر الأحمر وصل لـ 163 لغما بحريا.

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