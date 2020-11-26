وزير الإعلام اليمنى : يجب تصنيف ميليشيا الحوثى جماعة إرهابية

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، اليوم الخميس، من تساهل المجتمع الدولى مع ارتفاع وتيرة الأنشطة الإرهابية لميليشيا الحوثى فى البحر الأحمر التى تنفذ بتخطيط وسلاح إيرانى، مطالبا بتصنيفهم "جماعة إرهابية"، حسبما أفادت قناة "الحدث".





وقال فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر "الهجمات الحوثية تستهدف المصالح الدولية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية". وتابع "السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمى والدولى يبدأ بتصنيف ميليشيا الحوثى جماعة ارهابية". وأوضح الإريانى أنه يجب دعم الحكومة اليمنية فى معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار فى كافة أراضيها.

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