انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبا عسكريا فى عدن

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، بوقوع انفجار لعبوة ناسفة أمام سور فندق القصر فى منطقة الحسوة بمديرية البريقة بالقرب من مقر للتحالف العربى بعدن جنوب اليمن، حيث استهدف الانفجار موكبا عسكريا.





وأشارت القناة إلى أنه "لم تسجل أى إصابات"، موضحة أن الانفجار وقع على مقربة من مقر قيادة التحالف العربى فى عدن. ويأتى الحادث بعد مرور أيام قليلة على انفجار مماثل استهدف رتلا تابعا للتحالف فى محافظة شبوة بجنوب شرقى اليمن.

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