جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، أن بغداد لا تريد أن تكون ساحة للصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لافتا إلى أنه لا يتوقع "تغييرا جذريا فى الصراع الأمريكى الإيرانى"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال الوزير العراقى فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، فى موسكو، على هامش زيارته إلى روسيا: "لا نريد للعراق أن يكون ساحة صراع بين إيران والولايات المتحدة"، مضيفا أن ذلك أثر سلبيا على العراقيين. وأشار فؤاد حسين إلى أنه يتوقع "تعاملا مغايرا" لإدارة المرشح الديمقراطى للانتخابات الأمريكية جو بايدن مع الملف العراقى، موضحا أن بايدن ووزير خارجيته بلينكن سيعطيان الأولوية لملف بلاده. وأضاف أن العلاقات بين العراق والكويت قوية رغم الماضى المؤسف، كما اعتبر السعودية شريكا مهما للعراق، مشددا على رفض بلاده نشاط حزب العمال التركى، مؤكدا فى الوقت نفسه على أنه لا يحق لتركيا التوغل فى الأراضى العراقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية العراق : لا نريد لبغداد أن تكون ساحة صراع بين واشنطن وطهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.