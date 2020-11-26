فرنسا : عقد مؤتمر مساعدات لدعم لبنان فى 2 ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "رويترز" بأن باريس تريد أن يضم المؤتمر ممثلين سياسيين على أعلى مستوى ممكن، بهدف جمع المساعدات للبنان الذى يكافح للتعافى من عواقب الانفجار الذى هز العاصمة بيروت فى شهر أغسطس الماضى.
وأكد ماكرون فى رسالة بعثها للرئيس اللبنانى ميشال عون أن "الأزمة المتعددة الجوانب التى يمر بها لبنان، تستدعى اتخاذ تدابير قوية"، داعيا إلى الإسراع بتشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة هذه الإجراءات.
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