إصابة 19 موظفا بمجلس الوزراء السودانى بكورونا بعد مخالطتهم وزيرا مصابا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الخميس، عن تسجيل 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة جديدة وتعافى 110 حالة. وأوضحت الوزارة أنه بذلك يرتفع إجمالى العدد التراكمى لحالات الإصابة الجديدة إلى 16.864، متضمنة 1256 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 9964 حالة.

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