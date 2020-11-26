هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب ولاية المدية وسط الجزائر

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريختر، مساء اليوم الخميس، ولاية المدية وسط الجزائر.
ووفقا لصحيفة"النهار" المحلية، فإن بيانات مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أكدت أن مركز الهزة حدد على بعد 3 كلم شمال غرب منطقة تامزقيدة.
وأعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل المتوسطي، الأحد الماضي، أن زلزالا بقوة 3.5 درجة ضرب شمال شرقي الجزائر.
يقع مركز الزلزال على بعد 28 كيلومترا من مدينة سكيكدة التي يبلغ عدد سكانها 162 ألف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.
تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 03.53 بالتوقيت العالمي (06.53 بتوقيت موسكو)، فيما لا توجد معلومات عن الضحايا والدمار حتى الآن.
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