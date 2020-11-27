بدءا من القاهرة .. طيران الإمارات تعيد فتح صالاتها فى مطارات العالم

وشرعت شركة الطيران الإماراتية، فى استئناف عمل صالاتها فى مطارات العالم، حيث بدأت بإعادة افتتاح صالتها فى مطار القاهرة الدولى، كما ستواصل فتح باقى صالتها فى مطار نيويورك جيه اف كيه ومطار مانشستر الدولى ووجهات أخرى عبر شبكة خطوطها العالمية، خلال الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأضافت الشركة تعديلات على الصالات، لاتباع إجراءات احترازية للمحافظة على صحة وسلامة عملائها وتطبيق بروتوكولات جديدة فى كل صالة، كما سيتم تعقيم كل مقعد وطاولة بعد مغادرة العملاء بالإضافة إلى تعقيم الصالة بانتظام.
وسيتم تطبيق بروتوكولات التباعد الجسدى، وتقليص سعة الجلوس فى الصالة إلى النصف ولن تتوفر الصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى لتقليل احتمالات الإصابة بفيروس كورونا عن طريق اللمس.
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