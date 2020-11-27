عاجل .. انفجار عبوة ناسفة بجوار محل لبيع الخمور فى الكرادة وسط بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر أمنى، إن طبيعة الانفجار الذى وقع فى منطقة الكرادة وسط بغداد، هو عبارة عن انفجار عبوة مقابل محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة 42 ما أسفر عن الحاق أضرار جسيمة بعجلة "سيارة" مدنية وجدار ضمن مقتربات الانفجار.

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