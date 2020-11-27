موقع إيطالى يحذر: تركيا تستأنف إرسال السلاح إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقال الموقع المتخصص فى رصد حركة الطائرات فوق البحر المتوسط، إنه رصد طائرتى شحن عسكريتين توجهتا إلى غرب ليبيا، متوقعًا أن وجهتها كانت إلى مصراتة، محذرًا من استمرار قيام تركيا بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى عناصرها المنتشرة فى غرب ليبيا، وإلى العناصر التى تقاتل إلى جانب ميليشيات حكومة "الوفاق".
ويكشف الموقع الإيطالى عن استمرار الانتهاكات العسكرية التركية فى ليبيا، ما يعد تحديًا للمجتمع الدولى تزامنًا مع سريان وقف إطلاق النار، وتصاعد التوتر بعد قيام القوات الألمانية بتقتيش سفينة شحن تركية فى المتوسط يوم الأحد الماضى، فى إطار عملية المراقبة الأوروبية "إيرينى".
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