سيلتقي الهلال والنصر على نهائي كأس الملك ، البطولة الأغلى بعد مباراة الدوري التي تغلب بها الهلال بثنائية دون مقابل ، بالتالي : الهلال يعيش حالة استقرار عناصرية وفنية ومعنوية ، في المقابل النصر يعاني من عدم الاستقرار وعدم الثبات ، هذا رأيي لما شاهدت من خلال متابعة ، لكن قد نرى متغيرات في ذلكم النهائي ، نرى النصر يتغلب على ظروفه ويقلب الطاولة ويتوج بالبطولة ، وقد نرى الهلال يواصل انتصاراته بكل ثقة وهدوء ويحقق البطولة ، كل ذلك متوقع حدوثه في عالم كرة القدم ، وبأي لعبة رياضية ، كلنا انتظار وترقب لما سيؤول له ذلكم النهائي الغالي المنتظر المرتقب على مستوى الوطن العربي .
*بيريرا مدرب الفتح عمل من مجموعة لاعبين متاحين فريقا يؤدي أداء منسجما متناغما متماسكا ، ذلكم الأداء المميز القوي المقرون بالنتائج الإيجابية اللافتة ، تحقق من خلال عمل جماعي مضني متكامل ، لو يحدث أي خلل بتلك المنظومة ، سيحدث الخلل المخل ، الخلاصة : مدرب بارع ، ولاعبون في مستوى المسؤولية ، إدارة مميزة ، النتاج فريق لافت ومميز ، المطلوب الاستمرارية لاسيما وإن كل الأمور مازالت في البدايات وقد تحدث متغيرات كثيرة .
*النصر : لديه خامات مميزة محلية وأجنبية ، لكن يحتاج مدرب داهية ، يعمل من تلك المجموعة فريقا مدهشا أداء ونتائج .
*الهلال : شعارهم الدائم لا مجاملة على حساب مصلحة الهلال ، بالتالي الهلال دائما يسير في الاتجاه الصحيح بكل المباريات والاستحقاقات ، نموذج لعمل متكامل شامل باستمرار ، يترجم بكل براعة واقتدار وفق عمل دؤوب لا يتوقف .
*الاتحاد : بدأ في الاتجاه الصحيح من خلال جلب الاحتياجات العناصرية ، بقي جلب مهاجم بارع يمثل مكينة أهداف لا تتوقف كي يترجم كل مجهودات الفريق بكل جدارة ، كذلك لأبد من مواجهة المدرب كاريلي بالسلبيات الخانقة التي اهدرت النقاط هباء منثورا ، كان من المفترض أن يكون لدى الاتحاد على الأقل 12نقطة ، لكن وفق أخطاء وسلبيات مكررة للأسف خسر الاتحاد ، لو كان هناك عمل لتصحيح الأخطاء وتلافي السلبيات لما تكررت الأخطاء الفادحة الصادمة .
*الشباب : وفق عمل جبار تم نقله من مشارك إلى منافس ، ومازال لديه المزيد في التنافس على حصد النقاط والبطولات .
*الأهلي : برغم تردي مستوياته إلا إنه نقطيا جيدا والشاهد موقعه في سلم الترتيب .
*الوحدة : ظهر فريق الوحدة بمستويات مغايرة عما كان عليه في العامين السابفين ،
*الاتفاق : بدأ في العد التنازلي ، حتى المباريات التي حصد بها نقاطا كانت هدايا .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
كتبه:
الكاتب الرياضي: حمزة السيد
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