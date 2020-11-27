حرس الحدود يخلي بحاراً مصرياً على متن سفينة في مياه الخليج العربي

الخليج – واس :

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار – مصري الجنسية – في العقد السادس من عمره إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض يوم الأربعاء، وجرى تقديم الخدمة الطبية المناسبة للحالة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.