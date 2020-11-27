عاجل.. مصادر: غارات جوية عنيفة على معاقل الحوثيين العسكرية فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وأكد المصادر اليمنية، أن التحالف بقيادة السعودية، شن غارات عنيفة على قدرات الحوثيين العسكرية فى عدة محافظات باليمن، وهو الهجوم الذى يأتى بعد أيام من هجوم صاروخى شنته ميليشيا الحوثيين على منشأة نفطية فى جدة.

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