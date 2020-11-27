جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء اليوم الخميس، أن إجمالى عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسى، بلغ 3.129 مصابًا، فيما بلغ إجمالى الوفيات 25 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.





وأضافت الوزارة - فى بيان حول الوضع الوبائى فى المؤسسات التربوية - أنه جرى تسجيل 1.441 إصابة بين المدرسين، شفى منهم 1.013 حالة، فيما بلغ إجمالى الإصابات بين التلاميذ 1.318 إصابة، وتماثل 986 تلميذًا للشفاء، إلى جانب 370 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين والعمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تعلن حصيلة الإصابات والوفيات بكورونا بالمدارس منذ بداية العام الدراسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.