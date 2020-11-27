انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يوازن المستثمرون بين شكوك بشأن لقاح كورونا وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد انخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1809.40 دولار للأونصة، بانخفاض أسبوعي 3.2 في المائة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بال في المائة مئة إلى 1807 دولارات للأونصة.

ومما حد من انخفاض سعر الذهب، هبوط الدولار، مع تحسن الإقبال على المخاطرة على خلفية أنباء إيجابية بشأن لقاحات (كوفيد-19) وآمال في انتقال أكثر سلاسة إلى إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا في المائة إلى 23.22 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 1.3 في المائة إلى 949.5 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2391.7 دولار للأونصة.