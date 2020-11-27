فلسطين : 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الوزيرة الفلسطينية إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بواقع 922 إصابة، لافتة إلى أن 57 من المصابين يرقدون فى العناية المركزة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الصناعى.
وفرضت الحكومة الفلسطينية إغلاقا شاملا على الضفة الغربية من اليوم وحتى صباح الأحد المقبل، يتبعه إغلاق جزئى يمتد من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا باقى أيام الأسبوع لمواجهة انتشار الفيروس.
وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين بلغ 93.421 إصابة، تعافى منهم 74.398 وتوفى 777، وذلك منذ ظهور الجائحة فى مارس الماضى.
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