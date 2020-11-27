السودان : عشرات الآلاف يودعون الصادق المهدى فى جنازة عسكرية بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - وتوفى الزعيم السودانى عن عمر يناهز 85 عامًا فى الإمارات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث مكث فى المستشفى لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وكان جثمان الصادى المهدى وصل إلى مطار الخرطوم الدولى مغطى بالعلم السودانى، حيث استقبلته السلطات السودانية ووحدات الجيش المختلفة، ونقل إلى مقبرته فى عرض عسكرى، ورافق السيارة التى تحمل الجثمان أكثر من 50 ألف سودانى وأنصار حزب الأمة الذى كان يتزعمه الراحل.

كما شارك فى تشييع الجثمان أتباع مذهب الأنصار الدينى، الذين يعتبرون المهدى إمامًا لهم، وسط دموع وصيحات "الله أكبر ولله الحمد".

وبحيب وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، دُفن المهدى فى ضريح الأسرة، حيث يرقد جده الإمام محمد أحمد المهدى بطل تحرير السودان من الاستعمار البريطانى، ووالده الصديق المهدى، الذى خلفه فى رئاسة حزب الأمة عام 1964.

كما شارك فى الجنازة رئيس مجلس السيادة السودانى، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقادة الجيش وعدد كبير من قادة التحالف المدنى المعارض لقوى الحرية والتغيير. وأعلنت السلطات حدادًا رسميًا لمدة 3 أيام حتى يوم السبت المقبل.

يذكر أن المهدي كان آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيًا، إلا أنه تمت الإطاحة به فى 1989 بعد الانقلاب العسكرى الذى أتى بالرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة.