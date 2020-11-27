زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شمال باكستان

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر شمال غرب باكستان اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومتراً في منطقة حدودية بين باكستان وأفغانستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق وادي سوات، ومعظم مناطق إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

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