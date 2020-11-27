عاجل.. مقتل شخص وإصابة 35 فى اشتباكات المتظاهرين وأنصار الصدر جنوب العراق

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام عراقية، مقتل وإصابة 35 شخصًا فى صفوف المتظاهرين العراقيين فى ساحة الحبوبى بمدينة الناصرية جنوب العراق، بعدما تدخلت قوات الأمن لفض تظاهرة، حسبما أفادت قناة "العربية" فى أنباء عاجلة منذ قليل.





وأشارت الأنباء إلى وقوع إطلاق نار وصدامات بين أنصار الزعيم الشيعى مقتدى الصدر، ومتظاهرين آخرين فى الناصرية، حيث تدخل الأمن العراقى لفض الاشتباكات. كما أكدت وسائل إعلام عراقية إحراق خيم لمتظاهرى ساحة الحبوبى، حيث أكدت مصادر طبية مقتل شخص وإصابة 35 آخرين خلال الاشتباكات وأعمال العنف.

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