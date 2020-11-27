التحالف: إزالة وتدمير 166 لغما بحريا نشرها الحوثيون فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف الدولى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، إزالة وتدمير نحو 166 لغمًا بحريًا نشرتها ميليشيا الحوثى الإرهابية بشكل عشوائى فى البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية فى مضيق باب المندب، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية.





وأوضح التحالف العربى، بقيادة السعودية، إلى اكتشاف لغمين بحريين زرعتها ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران فى جنوب البحر الأحمر، موضحًا أن اللغمين المكتشفين من نوع "صدف" إيرانى الصنع. كما حذر التحالف من أن أعمال ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران تهدد أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وخطوط الملاحة البحرية فى المنطقة.

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