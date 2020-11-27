شاهد .. تظاهرات ضخمة فى اليمن للمطالبة بتصنيف الحوثى جماعة إرهابية

جدة - نرمين السيد - تظاهر آلاف اليمنيين فى تعز، اليوم الجمعة، للمطالبة بتصنيف ميليشيا الحوثى جماعة إرهابية، ونظم التظاهرات ناشطون ضمن حملة شعبية انطلقت قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت هاشتاج "#صوت_واحد_الحوثي_جماعة_ارهابية".





وحسبما أفادت قناة "الحدث"، طالب المحتجون من المجتمع الدولى تصنيف الحوثى جماعة إرهابية بسبب جرائمها التى لا تقل وحشية عن بقية الجماعات الإرهابية. وأكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، أن ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران تهدد أمن الملاحة البحرية. وأعلن التحالف، أنه تمكن من اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما الميليشيا فى جنوب البحر الأحمر. وحذر وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، أمس الخميس، من تساهل المجتمع الدولى مع ارتفاع وتيرة الأنشطة الإرهابية لميليشيا الحوثى فى البحر الأحمر التى تنفذ بتخطيط وسلاح إيرانىي، مطالبا بتصنيفهم "جماعة إرهابية". وأوضح الإريانى "الهجمات الحوثية تستهدف المصالح الدولية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية". وتابع وزير الإعلام اليمنى "السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمى والدولى يبدأ بتصنيف ميليشيا الحوثى جماعة ارهابية".

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