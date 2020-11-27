فيديو.. سفير كوريا الجنوبية يعزف السلام الوطنى لمصر

جدة - نرمين السيد - عزف سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك، السلام الوطنى لمصر بنفسه على آلة الساكسفون، وذلك خلال احتفالية السفارة الكورية بالذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر.





فى حين عزفت مجموعة من الفنانين المصريين السلام الوطنى لكوريا، وذلك فى مشهد يدل على عمق وقوة العلاقات بين البلدين. وعرضت القناة الأولى، لقطات من عزف سفير كوريا الجنوبية، وهو ما لاقى إشادة وإعجاب واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

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