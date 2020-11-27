المغرب يسجل 4592 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 70 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 5689، فيما ارتفع العدد الإجمالى لحالات الشفاء إلى 294 ألفا و36، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا فى طور العلاج هو 45 ألفا و551.

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