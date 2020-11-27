الاتحاد يتجاوز القادسية

فاز نادي الاتحاد مساء اليوم على ضيفه فريق القادسية بهدف نظيف دون رد في مواجهة صعبة ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد شوط المباراة الأول استحواذاً اتحادياً على الكرة لكن الخطورة الأكبر كانت من الفريق الضيف القدساوي الذي سدد 9 كرات مقابل 3 تسديدات اتحادية فقط جاء منها الهدف الوحيد في المباراة بعد مرور 18 دقيقة عن طريق اللاعب غاري رورديغيز من أول تسديدة على المرمى.

وفي الشوط الثاني كثف القادسية هجماته واستحوذ بشكل كبير على الكرة وكاد قريباً من تحقيق التعادل لولاً القائم الأيمن لمرمى الاتحاد، وحاول الاتحاد مضاعفة النتيجة وتسجيل هدف ثاني لكن استمرت النتيجة على حالها حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلناً إنتصاراً اتحادي ثمين.

الاتحاد بهذا الانتصار رفع رصيده النقطي إلى 9 نقاط في المركز السادس في سلم الترتيب، فيما تجمد رصيد القادسية عند 7 نقاط بالمرتبة العاشرة.