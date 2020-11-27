مقتل اثنين وإصابة 3 من الجيش الأردنى أثناء جولة تفتيشية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه وأثناء قيام إحدى الآليات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بجولة تفتيشية روتينية يومية ضمن منطقة المسؤولية صباح اليوم الجمعة، تعرضت الآلية لحادث انزلاق نتيجة صعوبة الرؤية بسبب الضباب الكثيف.

وبين المصدر المسؤول، أن الحادث أدى إلى وفاتين وثلاث إصابات، وتم إخلاء الوفيات وإسعاف المصابين بواسطة طائرة إخلاء طبى إلى مدينة الحسين الطبية لتلقى العلاج اللازم.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، المتوفين وتحسبهم عند الله سبحانه وتعالى، وتعزى ذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.