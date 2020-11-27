جيش الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أسرى محررين

جدة - نرمين السيد - ونقلت مصادر محلية عن منتصر سمور مدير نادى الأسير فى جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: الأسير المحرر عبد الجبار محمد أحمد جرار، والأسير المحرر محمد عمر مصطفى شهاب، وكلاهما من مدينة جنين، والأسير المحرر إبراهيم طاهر محمد نواهضة من بلدة اليامون، والأسير المحرر سامر مصطفى جرادات من بلدة السيلة الحارثية، والشاب مهند زكارنة من بلدة دير غزالة، بعد مداهمة منازلهم.

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