فيديو .. تظاهرة فى بيروت تطالب بالتدقيق الجنائى ومحاسبة حاكم مصرف لبنان

جدة - نرمين السيد - اعتصم عدد من الناشطين على الطريق المؤدى إلى قصر الأونيسكو فى بيروت، اليوم الجمعة، حيث عقدت جلسة عامة لمجلس النواب، مطالبين بالتدقيق الجنائى ومحاسبة حاكم مصرف لبنان ووزراء المال "الفاسدين"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقالت الناشطة فى الحراك لولا حورى: "نطلب إعادة تعيين أحد المستشارين من ذوى الاختصاص الذين تقدموا بعروض أرخص من ألفاريز والذين يملكون خبرة أوسع من ألفاريز فى مجال التدقيق الجنائى وعروضهم لا تزال موجودة فى وزارة المالية".

وتابعت: "الطلب من هيئة الاستشارات والتشريع توجيه كتاب رسمى لمجلس الوزراء يعلل الرأى الصادر عنها الذى اعتبر أن الإفصاح عن حسابات وزارة المالية فى إطار التحقيق الجنائى وضمن الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن لا تندرج تحت مخالفة السرية المصرفية، ويمكن توجيه طلب الإفصاح ضمن التحقيق الجنائى إلى هيئة التحقيق الخاصة فى مصرف لبنان التى لها الصلاحية".

وأضافت: "إقالة حاكم مصرف لبنان ووزير المالية وتجريمهم بتهمة التواطؤ على المصلحة العليا للدولة اللبنانية والشعب وهدر المال العام والاحتيال على الدولة، بعد أن تمت الموافقة والتوقيع على عقد يمكن الالتفاف على بنوده، وعدم تنفيذه يكبد الدولة أعباء مالية وجزائية، ويضرب مصداقيتها أمام المجتمع الدولى والهدف واضح هو عرقلة عملية الإصلاح والمساعدات المالية".

وأردفت: "إقامة دعوى شخصية من الشعب اللبنانى ضد كل من حاكم مصرف لبنان ووزراء المالية الذين تواطؤوا على مصالح الشعب اللبنانى ونهبوا أمواله والمال العام".

وقالت: "أما بالنسبة لتفجير مرفأ بيروت فإن القاضى صوان بعد مئة يوم من جريمة العصر، وقتل 200 شخص وجرح 6000 وتدمير نصف بيروت، ها هو اليوم يغسل يديه من دماء الأبرياء ويرمى الكرة فى ملعب المنظومة السياسية الفاسدة وناهبة البلاد والعباد المجرمة بحق الشعب والوطن".