النواب اللبنانى يقرر إخضاع حسابات المصرف المركزى والوزارات للتدقيق الجنائى

جدة - نرمين السيد - صادق مجلس النواب اللبنانى، اليوم الجمعة، بالإجماع على قرار إخضاع حسابات، مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة، للتدقيق الجنائى، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وجاء فى قرار مجلس النواب فى جلسته التى انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة، جوابا على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائى، "أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازى للتدقيق الجنائى من دون أى عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه".

كما أقر فى جلسة تشريعية افتتحت بعد الجلسة الأولى اقتراح قانون مقدما من كتلة "التنمية والتحرير" يقضى باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء فى الجيش اللبنانى واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى مدى الحياة.

يذكر أن عددا من الناشطين اعتصموا على الطريق المؤدى إلى قصر الأونيسكو فى بيروت، اليوم الجمعة، حيث عقدت جلسة عامة لمجلس النواب، مطالبين بالتدقيق الجنائى ومحاسبة حاكم مصرف لبنان ووزراء المال "الفاسدين"،