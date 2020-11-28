السودان : فريق وطنى للمساعدة فى سد ثغرات التدفقات المالية غير المشروعة

وقال «حريكة»، فى كلمته أمام «الورشة التحضيرية للتقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التى عقدت مساء اليوم فى الخرطوم، إن التدفقات المالية غير المشروعة فى إفريقيا لها آثار سلبية على التنمية الاقتصادية.
ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة العدل السودانية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشارة سهام عثمان، أن صدور قرار تشكيل الفريق الوطنى من رئاسة مجلس الوزراء، يعكس الإرادة السياسية للدولة للعمل فى إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشددت على دعم اللجنة الوطنية الكامل لعمل الفريق حتى يحقق أهدافه، مؤكدة أهمية الاستعداد لعملية التقييم المتبادل التى سيخضع لها السودان فى عام ٢٠٢٣.
من جانبه، تحدث اللواء شرطة النذير خضر، مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، رئيس الفريق الوطني، عن أهمية عملية التقييم الوطنى للمخاطر واعتماد السلطات الوطنية على نتائجها المتمثلة فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل المصاحبة لها.
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