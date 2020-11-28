نظام الضمان الاجتماعي الجديد يحدد 3 حالات لوقف صرف المعاش

حدد نظام «الضمان الاجتماعي» الجديد، 3 حالات يتم بموجبها توقف صرف المعاش للمستفيدين، وكذا العقوبات المقررة حال مخالفة شروط الصرف.

وبحسب جريدة «أم القرى» جاء في قرار نظام الضمان الاجتماعي الجديد، أنه يتم وقف صرف المعاش في الحالات التالية:

ـ إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

ـ إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

ـ إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل أو التدريب المناسبة.

وجاءت في القرار بعض العقوبات على النحو التالي:

ـ يعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال أو السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بهما معًا؛ كل عائل صرف المعاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.

ـ يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنة أو بهما معًا؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.