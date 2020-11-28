“الغذاء والداواء” تعلن عن وظائف شاغرة

الرياض فتحت الهيئة العامة للغذاء والدواء باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” ، وفقاً للتفاصيل التالية : الوظائف : شروط عامة : أن يكون المتقدم من المواطنين .

درجة البكالوريوس فأعلى .

ألا يكون مسجل في التأمينات الإجتماعية قطاع عام أو خاص آخر 6 أشهر .

ألا يكون قد استفاد من برنامج ” تمهير “سابقاً . ويمكن التقديم عبر الرابط التالي هنــــــــــــا.

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