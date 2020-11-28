أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أمس الجمعة ، أن حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز” تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.
وفي التفاصيل، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أنه يتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.
وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.
وأوضحت “سي إن إن” أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول بالبنتاجون: تحريك حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج رسالة ردع لإيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.