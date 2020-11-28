الصومال : 7 قتلى فى تفجير انتحارى بالعاصمة مقديشيو

جدة - نرمين السيد - ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، الذى أسفر عن سقوط 10 جرحى، بينهم حالات خطيرة، إلا أن الشرطة تشتبه فى تورط جماعة الشباب المتطرفة فى الصومال.
وبحسب المصادر المحلية، يتردد المواطنون الصوماليون على مطعم "جيلاتو ديفينو" الذى يقع بوسط منطقة الهجوم، لشراء الآيس كريم والمعجنات، وهو فى طريق مزدحم يؤدى إلى مطار المدينة.
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