أوزبكستان تخطط لإعادة عدد من مواطنيها الدواعش من سوريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مصدر فى الحكومة الأوزبكية، إن وفدًا حكوميًا من طشقند، زار مخيمى "الهول وروج" فى الجزء الذى يسيطر عليه الأكراد فى سوريا، حيث التقى بأكثر من 100 أوزبكى هناك لمناقشة عودتهم إلى ديارهم.

وأشار المصدر إلى أن معظم المستهدفين لإعادتهم هم من النساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أعوام، ويعيشون فى ظروف قاسية ويواجهون صعوبات فى الحصول على مياه الشرب، والغذاء، والرعاية الطبية.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يضم مخيم الهول فى شمال سوريا ما يقرب من 65 ألف شخص، بينهم نحو 28 ألف سورى و30 ألف عراقى، وحوالى 10 آلاف أجنبى من جنسيات عديدة.