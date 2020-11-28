جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مصدر فى الحكومة الأوزبكية، إن وفدًا حكوميًا من طشقند، زار مخيمى "الهول وروج" فى الجزء الذى يسيطر عليه الأكراد فى سوريا، حيث التقى بأكثر من 100 أوزبكى هناك لمناقشة عودتهم إلى ديارهم.
وأشار المصدر إلى أن معظم المستهدفين لإعادتهم هم من النساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أعوام، ويعيشون فى ظروف قاسية ويواجهون صعوبات فى الحصول على مياه الشرب، والغذاء، والرعاية الطبية.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يضم مخيم الهول فى شمال سوريا ما يقرب من 65 ألف شخص، بينهم نحو 28 ألف سورى و30 ألف عراقى، وحوالى 10 آلاف أجنبى من جنسيات عديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوزبكستان تخطط لإعادة عدد من مواطنيها الدواعش من سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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