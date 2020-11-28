ديربي الذهب.. الهلال يكتمل.. والنصر متأهب

اكتمل فريق الهلال الأول لكرة القدم، بانضمام عبدالله المعيوف حارس المرمى إلى تدريبات الفريق الجماعية، قبل 24 ساعة على مواجهة غريمه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الملك فهد الدولي، السبت.

وجاءت عودة المعيوف بعد تعافيه من إصابة غيبته عن مواجهة الديربي في الدوري الإثنين الماضي والتي انتهت بفوز فريقه 2-0.

ميدانياً، أنهى الفريق الأزرق تحضيراته للمواجهة تحت قيادة الروماني رازفان لوشيسكو حيث غلب الجانب الفني على الحصة التدريبية الأخيرة .

واشتمل المران الذي تابعه فهد بن نافل رئيس النادي على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية وجمل فنية، وفور نهاية المران دخل اللاعبون إلى مقر المعسكر تأهباً لخوض مواجهة الغد.

وعلى الطرف الآخر، أنهى فريق النصر تحضيراته للمواجهة بتمرين ختامي بعد أن أغلق تدريباته للمباراة منذ نهاية المواجهة الأخيرة في الدوري.

وتأهل فريق الهلال إلى نهائي كأس الملك عقب تخطيه منافسه أبها 2-0 في نصف النهائي، بينما بلغ النصر النهائي بعد تخطيه الأهلي 2-1.

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