الأمم المتحدة : إسرائيل هدمت 129 منزلاً فى الضفة والقدس

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم السبت، عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى هدمت 129 منزلاً فى الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية شهر نوفمبر الجارى، بدعوى البناء بدون ترخيص.





ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" فى الأراضى الفلسطينية، إن عمليات الهدم التعسفية لمنازل الفلسطينيين أدت إلى تهجير 100 شخص، وإلحاق الأضرار بـ 200 آخرين على الأقل.

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