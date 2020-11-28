عاجل.. انتخاب التشادى حسين إبراهيم طه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامى

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم السبت، انتخاب التشادى حسين إبراهيم طه، أمينًا عامًا للمنظمة، خلفًا للدكتور يوسف العثيمين الذى انتهت ولايته هذه الدورة، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





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