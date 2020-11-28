العراق : 7 قتلى و60 جريحًا حصيلة مواجهات الناصرية

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة القتلى فى مواجهات الناصرية إلى 7 قتلى، اليوم السبت، وذلك بعد ليلة دامية من الاشتباكات بين متظاهرين معارضين للحكومة وآخرين من مؤيدى رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر فى جنوب البلاد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





ووقعت الصدامات، مساء أمس الجمعة، بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية المناهضة للحكومة التى بدأت فى أكتوبر 2019 وأنصار الصدر الذى دعا مؤيدوه للنزول للشارع فى استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة فى يونيو المقبل. واتهم نشطاء مناهضون للحكومة أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم فى مكان تجمعهم الرئيسى بساحة الحبوبى بمدينة الناصرية جنوب العراق. واستمرت الاشتباكات طوال الليل، حيث أكدت مصادر طبية وأمنية مقتل 7 اشخاص حتى اليوم السبت، 5 منهم جراء جروح بطلقات نارية، إضافة إلى ما لا يقل عن 60 جريحًا.

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